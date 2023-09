Depressione post vacanze: cause, sintomi, quanto dura e come si cura l'ansia da rientro

A chi va di tornare alla vita quotidiana dopo l'estate e le ferie? Non c'è dubbio che sia uno choc, che per alcuni può essere anche più evidente. La depressione post vacanze è un fenomeno comune. Quali sono cause, i sintomi e le strategie di adattamento legate alla depressione post-vacanze. Attraverso una revisione della letteratura e l’analisi di studi condotti in diverse aree del mondo, l’articolo mira a fornire una comprensione approfondita di questo fenomeno psicologico e a suggerire possibili approcci per affrontarlo in modo efficace.

