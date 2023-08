Covid, il ritorno del virus: boom di casi in Italia. Salgono i contagi nel mondo: +80% nell'ultimo mese

Stop all'isolamento obbligatorio, ma è consigliato ai positivi di restare a casa: è quanto prevede una circolare del ministero della Salute, firmata del direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia nella quale si danno indicazioni in seguito alla norma approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri. La circolare arriva poco dopo la pubblicazione del bollettino dello stesso ministero che rende noto l'aumento, per la terza settimana consecutiva, dei casi e delle vittime di Covid in Italia. Ed è un vero boom di casi nel mondo, cresciuti dell'80% negli ultimi 28 giorni pari a 1,5 milioni in più, secondo i dati dell'Oms, mentre i decessi sono stati 2.500, in diminuzione del 58%.

