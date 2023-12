Covid, ecco gli effetti della variante Pirola e JN.1: boom di contagi, picco tra Natale e Capodanno?

Covid, il picco tra Natale e Capodanno? Gli effetti della variante Pirola, della variante JN.1 e il punto regione per regione. «Ci stiamo avvicinando al picco di incidenza in molte regioni: se guardiamo il tasso di positività e non l'incidenza, ad esempio l'Emilia Romagna, sono tre settimane che più o meno fa sempre lo stesso tasso di positività». Dice all'Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid 19, commenta i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. «Ed era una delle regioni attenzionate in cui soprattutto negli ospedali c'era un pò più di corsa al rialzo. In Lombardia questa settima c'è stato un calo evidente di contagi che ha fatto rallentare il dato nazionale, collegato probabilmente a quello dei tamponi. Ci sono regioni come il Lazio invece in cui la crescita dei casi è ancora sopra il 30% e le ospedalizzazioni salgono in modo lineare. Diciamo che a livello nazionale ci stiamo avvicinando al picco di incidenza che porterà poi a un picco di ospedalizzazioni probabilmente dopo Natale, perché ancora i ricoveri non solo a livello nazionale ma in quasi tutte le regioni si stanno avvicinando velocemente al picco. Ipotizzabile quindi tra Natale e Capodanno».