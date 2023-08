Covid in estate o influenza? Sintomi, durata, come distinguerli e le nuove regole. Casi in aumento (con la variante Eris)

Covid o influenza? È la domanda che si stanno ponendo in molti, visto l'aumento, per la terza settimana consecutiva, dei casi di Covid in Italia. Un vero boom di infezioni nel mondo, cresciute dell'80% negli ultimi 28 giorni pari a 1,5 milioni in più, secondo i dati dell'Oms. È poi notizia di qualche giorno fa che la variante Eris (EG.5 e i suoi sottolignaggi fra cui EG.5.1) è stata classificata come variante d'interesse, data la sua repentina diffusione in moltissimi paesi: a partire dal 9 agosto 2023, è stato segnalata in 48 nazioni. La prevalenza continua ad aumentare, passando dal 7,5% nella settimana 25 al 17,4% nella settimana 29. Ecco allora che chi in questi giorni accusa i sintomi tipici del Coronavirus (alcuni dei quali spesso coincidono con quelli dell'influenza) si chiedono la causa della malattia. Ovviamente, l'unico modo per escludere di essere positivi al Covid rimane il tampone. Ma vediamo le differenze tra le due malattie virali e se è possibile in alcuni casi provare a distinguerle.

Covid, il ritorno del virus: boom di casi in Italia. Salgono i contagi nel mondo: +80% nell'ultimo mese