Cancro, lo zucchero aiuta nella lotta contro i tumori. Il ricercatore oncologo: «Attenzione alle dosi da consumare»

Lo zucchero contenuto nella frutta potrebbe rivelarsi un alleato nella prevenzione e nella cura di alcuni tumori. È quanto suggerisce una ricerca dello Shanghai Chest Hospital e dell’università Jiao Tong della stessa città che viene a mettere in discussione studi precedenti, in particolare uno pubblicato su Cell Metabolism con il significativo titolo La morte bianca, che indicava nel fruttosio un fattore di rischio per la comparsa di tumori.

Secondo lo studio cinese appena pubblicato (anche questo su Cell Metabolism) al contrario, il fruttosio, ovvero lo zucchero contenuto nella frutta e nel miele (quello bianco da tavola è il saccarosio, composto dall’unione di una molecola di fruttosio e una di glucosio), potrebbe aiutare il nostro sistema immunitario a combattere i tumori.

