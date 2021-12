Covid, il matematico Sebastiani: «Frenano i ricoveri in terapia intensiva e i decessi, ecco perché»

Il virus in Italia forse non è così circolante. O comunque è meno dannoso. Nell'ultima settimana si osserva infatti, una frenata della crescita negli ingressi nelle terapie intensive e nei decessi: lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). «Mentre la curva della percentuale dei positivi ai test molecolari e quella dei positivi totali continuano a crescere in modo di fatto lineare, quella degli ingressi giornalieri in terapia intensiva e quella dei decessi mostrano nell'ultima settimana un trend di frenata della crescita, come messo in evidenza dall'analisi delle differenze percentuali settimanali - rileva Sebastiani - Le ultime due grandezze hanno un'importanza maggiore delle prime due poiché non risentono delle variazioni del numero di test giornalieri e coinvolgono le forme più gravi della malattia».

Queste ultime, rileva, «si riescono a contenere bene, ma non in modo totale, sia per il valore corrente, grande ma limitato, della copertura vaccinale (75% circa) che per la presenza di altri fattori in soggetti vaccinati, come ad esempio le comorbidità». La frenata, osserva ancora l'esperto, «è comunque confermata anche a livello dei positivi» sulla base del «trend di decrescita, sulla scala di due settimane, del numero di province nelle quali l'incidenza aumentata più del 40% negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti».