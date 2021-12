Parenti non vaccinati a Natale? Crisanti: «Tamponi molecolari prima di pranzi o cene. Con Omicron non si scappa»

“Se avessi un parente non vaccinato al pranzo di Natale gli chiederei di fare un tampone”. E già: si avvicinano le feste, si addobbano le case, si pensa a regali, pranzi e cenoni e stavolta, molto più dello scorso anno quando l'imperativo era a stare a casa perché su tutta l'Italia era calato il rigore normativo della zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, lockdown e coprifuoco inclusi, stavolta - si diceva - vuoi il green pass, vuoi il vaccino, vuoi la voglia di stare finalmente assieme, il problema si pone eccome. Parenti non vaccinati: che fare? Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova e punto di riferimento nel dibattito su Covid e dintorni, non ha dubbi: “In questo momento sto organizzando le cene per le feste e chiedo a tutti di fare prima un tampone molecolare, perché il rapido è meno preciso”.

Le feste e il contagio

Crisanti così ha detto nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora", in onda sulle frequenze di Rai Radio 1. Parole che vanno a incrociare pensieri e dibattiti in corso all'interno delle famiglie. La zona rossa sembra ipotesi lontana, il rischio lockdown un rimedio al momento remoto. Ma i contagi aumentano anche sotto la spinta di Omicron, l'allarme torna a salire, alcune regioni italiane riprendono a colorarsi e ad abbandonare il candore da zona bianca e così il dubbio si impone con tutta la sua forza. Così come le cautele, del resto.

Perplessità sui tamponi rapidi

Crisanti non ha mai nascosto le proprie perplessità sull'efficacia dei tamponi antigenici, certamente rapidi ma meno precisi di quelli molecolari. Così il consiglio non cambia, e anzi si rafforza (un po' come il concetto di green pass) ora che i giorni di dicembre passano e l'appuntamento con il periodo clou delle festività si avvicina a grandi passi. In tempi di varianti che accelerano i contagi (ma forse non la virulenza della pandemia, aspettare accertamenti di laboratorio per maggiore esattezza prima di esprimersi con perentorietà), abbassare la guardia sarebbe il peggiore dei regali da fare ad amici e parenti.

Con Omicron niente scampo per i non vaccinati

Parlando ieri sera a "Piazza Pulita", su La7, l'esperto ha fornito ulteriori indicazioni, anche queste a uso e consumo degli irriducibili nella lotta al Covid: “I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna. Sono convinto di quanto detto dal ministro della sanità tedesca: alla fine di uno o due anni ci saranno guariti, vaccinati o deceduti”. Secondo Crisanti, in sostanza, “con la nuova variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati”.