Vaccini, allarme varianti: Pfizer e Biontech studiano la terza dose contro i nuovi ceppi

Le nuove varianti preoccupano. E così Pfizer e Biontech hanno avviato uno studio per vedere se una terza dose del loro vaccino anti Covid-19 già autorizzato aumenterebbe l'efficacia contro nuove varianti, come il ceppo identificato per la prima volta in Sud Africa. L'approccio è diverso da quello di Moderna che ha affermato di aver prodotto un nuovo vaccino mirato al ceppo trovato in Sud Africa.

Pfizer e BioNTech hanno aggiunto che stanno anche discutendo con le autorità di regolamentazione della salute statunitensi, europee sullo studio di una versione ottimizzata del loro vaccino che i ricercatori hanno progettato per proteggere dalla variante trovata in Sud Africa.«Stiamo adottando più misure per agire con decisione ed essere pronti nel caso in cui un ceppo diventi resistente alla protezione offerta dal vaccino», ha dichiarato in una nota Albert Bourla, amministratore delegato della Pfizer. Entrambi i vaccini attualmente in distribuzione, Pfizer-BioNTech e Moderna, sembravano generare una risposta immunitaria più debole al ceppo identificato in Sud Africa.

Sempre oggi, l'altra notizia è una nuova forma di coronavirus che si sta rapidamente diffondendo a New York. Lo hanno annunciato i ricercatori del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, secondo quanto riporta il New York Times. La nuova variante, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti a New York a novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi rilevati nella città. Secondo i ricercatori, la variante potrebbe indebolire l'efficacia dei vaccini.

