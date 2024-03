Dengue, come proteggersi dalle zanzare? «Boom di zanzariere in Italia, attenzione a grate e intercapedini»

Gli italiano decidono di correre ai ripari dopo i due milioni di casi e oltre mille morti in Brasile che si sono verificati ad inizio anno a causa della Dengue, un virus che viene trasmesso dalle zanzare. Visti gli sbalzi di temperatura e l'arrivo del caldo ormai imminente, gli italiani per tutelarsi stanno prendendo d'assalto le aziende che producono zanzariere.

Dengue, il Ministero si muove per evitare epidemia in Italia: controlli alle donazioni di sangue e bonifiche nei luoghi a rischio

Boom di richieste

Marco Marcantoni, ceo di Sharknet, azienda italiana che esporta zanzariere in oltre 50 Paesi del mondo ha parlato del boom di richieste che ci sono state in questo ultimo periodo da parte degli italiani: «Per l'allerta Dengue gli italiani stanno già correndo ai ripari.

Prevenzione

Fabio Biancolini, ceo di Biancolini, ha dato dei consigli per quanto riguarda alcune regole da seguire per poter prevenire “l'attacco” di queste zanzare: «Gli italiani sono consapevoli dei rischi sanitari e della possibilità che questi insetti possano veicolare patogeni. Da qui la necessità di assumere determinati comportamenti soprattutto nelle grandi città dove le temperature in casa sono spesso troppo alte e permettono a questi insetti di resistere al freddo e quindi di riprodursi comunque. Occhio alle grate, alle intercapedini e ai canali di scolo che sono le porte di ingresso principali delle zanzare. La prima regola è evitare ristagni d'acqua perché è lì che le zanzare depongono le proprie uova. Vasi e sottovasi bisogna curarli con attenzione. Poi, occorre eseguire periodiche disinfestazioni. Esistono tuttavia dei rimedi anche nella fase successiva, quando gli insetti sono, diciamo così, appena nati. La citronella è un'ottima soluzione, come lo è indossare abiti dal colore giusto. Le zanzare sono attirate nell'ordine dal nero, dal rosso, dal grigio e dal blu. Verde e giallo sono invece le tinte che maggiormente difendono l'uomo dalle punture».