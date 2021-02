Vaccino in Romania, allerta per la crescita di contagi dopo le dosi: sono infatti 3.969 i casi di Covid «riscontrati su persone che avevano effettuato la prima dose di vaccino, mentre sono 446 gli infettati dopo aver ricevuto anche la seconda dose». E' quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute a Bucarest e ripresi dall'agenzia di stampa Mediafax.

Il coordinatore della campagna nazionale di vaccinazione, Valeriu Gheorghita, ha dichiarato che il 95% di queste persone è stato trattato con il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech, il 4,6% con il vaccino prodotto da Moderna e lo 0,4% da quello prodotto da AstraZeneca. E ha lanciato un nuovo appello a non abbassare la guardia. «Dobbiamo continuare a mantenere le misure restrittive, che non saranno allentate per far sì che si ottenga il massimo dei benefici dalle vaccinazioni», ha detto Gheorghita.

