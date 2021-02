Un conduttore della Fox è stato sospeso dopo aver detto di sentirsi "infastidito" dalle persone obese che ricevono il vaccino anti Covid. Lo ha scritto in un tweet che poi ha prontamente cancellato perché è stato bersagliato da critiche feroci, in molta parte provenienti da persone che si sono sentite offese. L'essere grassi è una patologia prima che una condizione imbarazzante. Ma Blake McCoy sosteneva che non fosse giusto vaccinare prima gli obesi dei giornalisti come lui che hanno continuato a lavorare durante il lockdown. Un pensiero che ha scatenato l'ira di chi lotta contro l'obesità, così si è scusato per essere stato insensibile.

Earlier today I Tweeted something insensitive and offensive. I truly regret my words and want to apologize.

I have deleted my tweet and ask that you accept my sincere apology.

— Blake McCoy (@BlakeMcCoyDC) February 23, 2021