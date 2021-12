Vaccino, terza dose estesa alla fascia 16-17 anni e 12-15 fragili: si parte il 27 dicembre. Ufficiale il booster a 4 mesi

Vaccino ai giovani e richiami, ecco la novità di fine anno. La terza dose o dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. È quanto prevede la circolare del ministero della Salute. Le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre. Aifa - secondo quanto si apprende - si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto LA STRETTA Super Green pass in bar e palestre, mascherine all'aperto COVID AstraZeneca: «La nostra terza dose efficace contro... COVID Super Green pass al lavoro, terza dose a 4 mesi e mascherine: le... MONDO Gran Bretagna, superati i 100mila casi IL FOCUS Super Green pass, la guida IL FOCUS Booster Moderna e Pfizer, quali effetti collaterali? Le...

Omicron, in Israele contagi in aumento ma dei casi gravi il 75% sono no vax. Francia, booster a 3 mesi dalla seconda dose

Nuovo decreto, palestre e musei solo per vaccinati. Green pass valido 6 mesi. Tutte le misure

LA CIRCOLARE - «È raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età». Ecco la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, dopo il parere positivo della Cts dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

«Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 - si legge ancora nella circolare - è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età». «Si specifica - si legge ancora nella Circolare - che restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione e le raccomandazioni relative ai soggetti a partire dai 18 anni di età», trasmesse con le circolari precedenti.

«Alla luce delle disponibilità di vaccini, il Commissario Figliuolo sta inoltre organizzando il dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili. In tal senso, la data di avvio dei richiami verrà comunicata dopo un confronto tecnico con le Regioni/Province autonome», conclude la nota.

Sulla terza dose per la fascia 12-17 anni «attendiamo l'indicazione da parte dell'Aifa», l'Agenzia italiana del farmaco, «che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. La comunità scientifica sta lavorando e non appena avremo questa indicazione dobbiamo farci trovare pronti per procedere alle somministrazioni. Credo sia questione di ore, al massimo di giorni», aveva detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo su Radio 24.

BOOSTER A 4 MESI - Ora è ufficiale: il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi. La circolare del ministero della Salute, infatti, sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 a 4 mesi. La data di start sarà decisa dal Commissario Figliuolo. «Sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale - si legge nella circolare - inidicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto».