Giornata nazionale Parkinson, 90 centri aperti in Italia e confronto on line con il ministro Locatelli

E' in programma sabato 25 novembre la "Giornata nazionale Parkinson" con l'apertura straordinaria di oltre 90 centri su tutto il territorio nazionale per pazienti e caregiver ovvero persone che se ne prendono cura. Lo slogan è #muoviamocinsieme. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Limpe per il Parkinson onlus con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento.

La giornata sarà preceduta da un appuntamento virtuale venerdì 24 novembre dalle 10 alle 13, in onda sui canali facebook e youtube della fondazione.

E' prevista la partecipazione del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. La prima parte sarà dedicata all'inscidibile binomio tra malattia di Parkinson e sport, la seconda ai caregiver.

La giornata, nata nel 2009 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni nei confronti della malattia, intende offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa patologia complessa ed eterogenea. Obiettivo della Fondazione, del resto, è proprio quello di poter offrire l’assistenza migliore alle persone affette da Parkinson e ai familiari che sono spesso i primi a prendersene cura: «Per questo motivo anche quest’anno abbiamo indetto un tavolo di confronto istituzionale – afferma il professor Mario Zappia, presidente della Fondazione Limpe – sui benefici dell’attività fisica nel controllo della malattia di Parkinson che verrà aperto da me e dal professo Michele Tinazzi, presidente della Società Italiana Parkinson e sul ruolo centrale dei caregiver che necessitano di maggiore supporto e sostengo».

Un maggiore supporto ai pazienti e ai loro familiari, infatti, aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, quali rallentamento, tremore e rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita. «Per riuscire a soddisfare i bisogni di tutti gli attori e combattere questa malattia non dobbiamo trascurare la ricerca – prosegue Zappia – per questo la Fondazione Limpe ha recentemente deciso di stanziare 150.000 euro per progetti di ricerca sul Parkinson per i quali verrà aperto a breve un bando di gara». Sarà possibile partecipare gratuitamente ad eventi organizzati dalle strutture (spettacoli teatrali, concerti, mostre, seminari e/o incontri con Istituzioni, medici, pazienti e familiari). Sul sito è pubblicato l’elenco delle strutture aderenti e i dettagli relativi agli eventi organizzati. Il numero verde 800149626 è a disposizione dei pazienti e dei loro familiari per dare informazioni sui centri che aderiscono.