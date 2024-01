Roma, il 25 gennaio Giornata della ricerca della fondazione

“Ricerca clinica traslazionale e robotica applicata” è il tema della Giornata della Ricerca della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in programma il prossimo giovedì 25 gennaio. Un evento dedicato al mondo scientifico e istituzionale, organizzato per presentare le più recenti innovazioni nel campo della ricerca clinica traslazionale in corso presso la Fondazione Policlinico. Parteciperanno, tra gli altri, ai saluti istituzionali Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Alessia Savo, Presidente Commissione Sanità, politiche sociali e integrazione socio-sanitaria Regione Lazio in delega al Presidente Francesco Rocca, Fabrizio D’Ascenzo, Presidente Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Giovanni Maga, Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche Consiglio Nazionale delle Ricerche in delega al Presidente Maria Chiara Carrozza. Nell’ambito dell’evento, una sessione sarà interamente dedicata alle collaborazioni della Fondazione con Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e altri istituti italiani ed europei. Saranno poi presentate le principali progettualità di ricerca relative a bandi competitivi e studi clinici condotte dalle Unità di Ricerca. Il focus sarà sulle ricerche traslazionali correlate alle patologie dell’apparato locomotore, che è l'ambito per il quale è in corso la richiesta di riconoscimento come IRCCS. Per questo il Keynote speech è affidato al professor Ivan Martin, professore di ingegneria tissutale dell’University Hospital Basel, Department of Biomedicine and Surgery che presenterà le più recenti innovazioni nell’ambito della medicina rigenerativa ortopedica. La giornata terminerà con la sessione pomeridiana dedicata alle tecnologie della robotica applicata in uso presso il nostro Policlinico Universitario con la partecipazione come ospite di Gabriel Crespí Serra, Spine and CMF Surgery Brainlab.

