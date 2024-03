8 marzo, “Siamo donne, oltre la sindrome c'è di più”: Aipd per la Giornata della Donna

Siamo donne, oltre la sindrome c'è di più”: per la Giornata internazionale dell'8 marzo, l'Associazione Italiana Persone Down prende in prestito le parole di Martina Mencuccini, pubblicate sulla pagina di marzo del calendario del 2024 di AIPD Roma. Una frase semplice, ma che contiene il bisogno e il diritto fondamentale delle donne con sindrome di Down: essere riconosciute, appunto, in quanto donne, al di là della propria disabilità. Martina Mencuccini ha 41 anni, vive con la mamma, ha due sorelle e tanti nipoti. Frequenta un corso di pittura, ama la musica e partecipa ai percorsi di avvio all'autonomia di AIPD Roma. "Oggi le bambine, le ragazze, le donne con sindrome di Down sono sempre più consapevoli della loro identità e dei loro diritti. - ha dichiarato Daniele Caldarelli, Presidente della sezione di Roma dell'Associazione Italiana Persone Down - Come Martina che con le sue parole ci richiama a guardarle senza sovrastrutture o stereotipi e ci sprona a lavorare con maggiore impegno per colmare un divario che è ancora troppo ampio, nella scuola, nello sport, nel lavoro. Sono molte le sfide che abbiamo davanti, farle insieme è la vera differenza:"

In occasione dell’8 marzo, AIPD rilancia e diffonde inoltre il terzo Manifesto del Forum Europeo Disabilità (di cui AIPD è parte attiva) sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, appena pubblicato, a dieci anni di distanza dal secondo. “Oltre dieci anni dopo, ci rendiamo conto che la condizione delle donne e delle ragazze con disabilità non è progredita come speravamo – si legge nelle prime pagine - Nello sviluppare questo nuovo Manifesto, abbiamo contattato le donne con disabilità in Europa per conoscerne la realtà. Siamo stati travolti dalla loro risposta: quasi 500 donne con disabilità di 33 Paesi hanno risposto al nostro sondaggio”.

Il Manifesto

Le donne e le ragazze con disabilità costituiscono il 25,9% della popolazione femminile totale dell'Unione Europea (UE) e circa il 60% della popolazione complessiva (100 milioni) di persone con disabilità in Europa.

Le richieste

“In questo momento cruciale, in cui l'Unione Europea si sta preparando per le elezioni europee del 2024, questo Manifesto mira a emancipare le donne e le ragazze con disabilità e a garantire la loro partecipazione attiva per costruire un futuro inclusivo. A loro dovrebbe essere garantito il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle elezioni europee, indipendentemente dalla propria capacità giuridica e dal Paese di residenza nell'UE”. Nell'obiettivo fondamentale di costruire una strategia europea per la piena inclusione e il rispetto dei diritti delle donne con disabilità, AIPD si unisce all'appello di EDF, che evidenzia il ruolo imprescindibile delle associazioni: occorre “consultare in modo significativo le organizzazioni di donne con disabilità nella progettazione e nella realizzazione di servizi sociali, infrastrutture pubbliche e sistemi di protezione civile. Chiediamo a tutti i movimenti femministi di rafforzare le loro azioni, accogliendo le diverse esperienze delle donne con disabilità. In vista delle elezioni europee del 2024, chiediamo all'Unione Europea e ai nostri governi la piena partecipazione delle donne con disabilità come elettrici e candidate a tutte le elezioni, comprese quelle del Parlamento Europeo, nazionali e locali”.

L’inclusione non è solo un diritto, ma una ricchezza

Dichiara Gianfranco Salbini, presidente nazionale di AIPD: “Bisogna concentrare l’attenzione su un tema fondamentale: l'uguaglianza e le pari opportunità per le donne con sindrome di Down. Come tutte le donne, meritano di godere dei diritti fondamentali, inclusi il diritto all'istruzione, al lavoro, alla salute e alla partecipazione piena e attiva nella società. Tuttavia, spesso si trovano ad affrontare discriminazioni che limitano le loro possibilità professionali e personali. Eppure, noi familiari e noi associazioni, siamo testimoni ogni giorno che molte di loro hanno talenti e abilità uniche da offrire. Nonostante questo, spesso si trovano ad affrontare discriminazioni e pregiudizi sul posto di lavoro. È fondamentale sensibilizzare i datori di lavoro sull'importanza di offrire opportunità inclusive e di creare ambienti che accolgano e valorizzino la diversità. Inoltre, è importante garantire che le donne con sindrome di Down abbiano accesso a servizi sanitari di qualità, che rispondano alle loro esigenze specifiche. La lotta per l'uguaglianza e le pari opportunità per le donne con sindrome di Down non riguarda solo loro, ma riguarda l'intera società. Quando tutte le persone, indipendentemente dalla loro capacità, hanno la possibilità di realizzare il loro pieno potenziale, tutta la società ne potrà beneficiare. In questo 8 marzo, invitiamo tutti a unirsi a noi nell'impegno per promuovere l'uguaglianza e le pari opportunità per le donne con sindrome di Down. Sosteniamo le loro aspirazioni, valorizziamo le loro capacità e lavoriamo insieme per costruire un mondo più inclusivo e equo per tutti. E tutti ne saremo arricchiti”.