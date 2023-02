Dal fenomeno amori online alla carezza che diventa terapia. Ecco MoltoSalute di questa settimana

L'amore online. Si credeva che una volta allontanate le restrizioni da Coronavirus le relazioni amorose tornassero più appassionate di prima. Dal vivo. Fatte di sguardi, carezze vere, baci interminabili e vicinanza. E, invece, a sorpresa, è rimasto tanto dell’abitudine di creare relazioni via Internet. Tinder, la app di incontri più scaricata al mondo (6,5 milioni di download mensili), nel suo report annuale, dice che il rapporto più ricercato, in particolare tra i giovani, è quello battezzato come “situationship”, una relazione libera da definizioni e regole. Connessi ma senza ansie. Perché? Parte da qui MoltoSalute, inserto giovedì 9 febbraio in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Sempre sull'amore. E sulla tenerezza: è stato scoperto il circuito virtuoso che dalla carezza porta al cervello, svelando il potere terapeutico delle “coccole”. E la via di nuove terapie.

Effetti favorevoli sulla mente, oltre che nel fisico, hanno i balli, specie se fatti in gruppo. Una ricerca americana li pone sullo stesso livello di altre discipline sportive. Con il vantaggio anche di socializzare, se si danza in coppia.

Su MoltoSalute si parla anche del mal di schiena, e del cosiddetto colpo della strega e di tutti gli accorgimenti per sconfiggere i dolori lombo-sacrali: i primi passaggi da eseguire sono la mattina, al risveglio. Poi si prosegue con l'adottare accorgimenti nell'arco della giornata, anche per la postura. Parliamo anche di psicofarmaci e dell'uso, da allarme, che ne viene fatto da parte degli adolescenti. Riporta una ricerca del Cnr che molti giovani assumono pillole senza prescrizione per combattere l’ansia e migliorare l’umore.

Enigma vino, poi: benefici o rischi? Rispondono gli esperti, dal cardiologo al neurochirurgo, dall’oncologo al medico internista.