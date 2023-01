Giovedì 12 Gennaio 2023, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 08:09

Aperitivi di auguri, cenoni e pranzi in famiglia.

Come ogni anno, solo dopo l’Epifania, realizziamo di aver mangiato troppo. La bilancia ce lo ricorda: due, tre e, in alcuni casi, anche cinque chili in più. E’ ora di correre ai ripari per dimagrire con buonsenso e senza stress. Inutile cercare consigli in rete su come perdere peso in 7 giorni. Cascheremo in una “Nutrition Fake” ovvero in una delle numerose bufale alimentari che spopolano sul web: diete chetogene, digiuno intermittente, alimenti “senza” glutine o lattosio, potenti integratori che, senza alcun sacrificio, promettono di farci buttar via fino a 10 chili al mese. In verità, non sono ancora state inventate pillole miracolose. Non esistono scorciatoie: le bizzarre stregonerie pubblicizzate sui social sono inutili e dannose.

Ne è convinto Giorgio Calabrese, docente di Alimentazione e Nutrizione Umana all’Università del Piemonte Orientale di Alessandria e Presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del ministero della Salute. «Diffidate dalle false diete. Per eliminare i chili accumulati durante le feste ci vogliono costanza, moderazione e un’alimentazione bilanciata- spiega Calabrese- Dopo un periodo nel quale abbiamo mangiato tanto e introdotto molti grassi e pochi liquidi è necessario bere fino a tre litri d’acqua al giorno. Poi fare almeno 5 piccoli pasti al giorno cercando sempre di variare gli alimenti e di ridurre il sale e i grassi. Si può rendere un piatto molto gustoso utilizzando spezie o limone. Inoltre è importante fare una ricca prima colazione che comprenda un frutto e i carboidrati che donano energia e buon umore. Per attenuare il senso di fame è buona regola cominciare tutti i pasti con una verdura cotta, cruda o grigliata». Il nutrizionista suggerisce una regola d’oro, quella delle mezze porzioni. “Mi metto il cibo davanti e so che devo lasciarne mezzo piatto. In questo modo faccio un’alimentazione completa e gratificante”. Occhio invece agli alcolici. Il guru della dieta mediterranea consiglia di ridurne il consumo ma senza restrizioni eccessive. “A cena è concesso un bicchiere di vino leggero versandolo, mi raccomando, a due dita orizzontali e non verticali”. Per rimettersi in forma non basta solo mangiare di meno, è fondamentale fare attività fisica. In palestra, piscina o al parco. Una passeggiata di 30 minuti è sufficiente per stimolare la circolazione e accelerare il metabolismo. Con un regime alimentare equilibrato e una costante attività fisica i risultati non tarderanno ad arrivare: in 15 giorni si possono perdere fino a 3 kg e in un mese anche più di 5. Poche e semplici regole ci consentiranno di rimediare agli eccessi delle festività.

7 chili in 7 giorni: una dieta rapida, efficace e sicura.

FALSO Le diete troppo povere in calorie e molto drastiche permettono una perdita di peso poco salutare, che ci fa perdere solo massa muscolare, recuperando i chili persi in breve tempo. Meglio seguire una dieta bilanciata, equilibrata, che permetta di mantenere la perdita del peso guadagnata con la dieta

L’ananas fa dimagrire.

FALSO L’ananas, così come gli altri frutti, non è un alimento con particolari proprietà dimagranti. Fa certamente bene e deve essere inserito all’interno di un regime alimentare sano che contempli 3-4 porzioni al giorno tra frutta e verdura. Nessun alimento fa dimagrire o ingrassare. Consumare frutta ricca di acqua come l’ananas o il cocomero, permette di abbassare la ritenzione idrica.

Eliminare la pasta per tornare in forma

FALSO In una dieta equilibrata il 60% circa delle calorie quotidiane dovrebbe provenire dai carboidrati, meglio se complessi (come pane e pasta). Pane e pasta integrali favoriscono il transito intestinale e aiutano a proteggere dallo sviluppo dei tumori del colon. Eliminare senza motivo alcuni elementi dalla nostra dieta può portare a gravi carenze nutrizionali.

Per dimagrire basta saltare un pasto!

FALSO Quando si salta un pasto avviene un fisiologico calo di zuccheri nel sangue, con due conseguenze importanti. In primo luogo, il cervello è spinto a desiderare cibo e aumenta il desiderio di carboidrati per mantenere gli zuccheri a valori normali. Dopo aver saltato un pasto, non solo si arriva più affamati a quello successivo, ma si ha la tendenza ad abbuffarsi di cibo spazzatura.

Ok a beveroni e pasti sostitutivi.

FALSO Barrette e altri sostituti del pasto sono alimenti “monotoni” perché non offrono la varietà di colori, sapori, odori e nutrienti di un cibo normale. Sostituire un pasto con un beverone o una barretta comporta la perdita di tutto l’aspetto del piacere e della convivialità legata al cibo. Un regime alimentare a base di pasti sostitutivi, nel tempo, può condurre a squilibri nutrizionali.

Bere due litri di acqua al giorno aiuta a dimagrire.

VERO L'acqua è un elisir di bellezza. Bere molto depura il corpo, aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e a controllare il senso di fame. L’acqua infatti aumenta il volume gastrico e induce un immediato senso si pienezza. Le tisane, poi, sono utilissime per placare la fame e godere delle proprietà delle erbe con cui sono realizzate, a patto però di non aggiungere zucchero.

Fare attività fisica per tornare in forma.

VERO Fare movimento regolare aiuta a dimagrire più velocemente. Una passeggiata di 40 minuti a passo svelto permette di bruciare fino a 250 calorie che corrispondono a circa due etti di pasta in bianco. Non è necessario strafare. 30/40 minuti di attività fisica, ogni giorno, insieme con una alimentazione equilibrata sono sufficienti per perdere i chili accumulati durante le feste.

Al bando dolci elaborati, alcolici e superalcolici.

VERO Se l’obiettivo è quello di perdere i chili presi durante le abbuffate natalizie la prima regola è abolire dolci ricchi di zuccheri e calorie” vuote”, cioè prive di nutrienti, alcolici e superalcolici. Sono dannosi per il fegato e nemici della linea. Evitare anche le bevande gassate. Via libera a acqua anche insaporita con limone, zenzero o menta e a tisane chiaramente senza zucchero.

Mangiare tutto ma ridurre le porzioni.

VERO Per dimagrire non sono necessarie rinunce e privazioni. Tutti gli alimenti sono ammessi ma in piccole quantità. Buona regola è iniziare il pasto con una zuppa di verdure o un’insalata così da attenuare il senso di fame. Ridurre le porzioni di carboidrati e introdurre proteine in ogni pasto. Occhio ai condimenti. Meglio insaporire le pietanze con limone, spezie e peperoncino piccante.

Non pesarsi ogni giorno

VERO No all’incubo bilancia. C’è chi si pesa più volte al giorno passando dalla gioia di avere perso 200 grammi alla disperazione per averne messo su 400. Non si dimagrisce da un giorno all’altro. Il dimagrimento è un processo che impiega settimane per essere visibile e le variazioni di peso dipendono da tanti fattori. Il consiglio è pesarsi una volta alla settimana.