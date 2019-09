Epilessia, sì Ue al primo farmaco a base di cannabis per forme rare

La Commissione Europea ha dato il via libera alla vendita in tutta l'Unione del primo farmaco a base di cannabidiolo per il trattamento di due forme rare, ma gravi, di epilessia, la sindrome di Dravet e quella di Lennox-Gastaut. Difficili da trattare, possono causare ogni più giorno diversi attacchi di convulsioni e hanno un alto tasso di mortalità. A segnalarlo sono la Bbc e la stessa azienda produttrice sul suo sito. La medicina, una soluzione da prendere oralmente, va assunta insieme ad un altro farmaco a base di clobazam, ed è indicato per i pazienti dai due anni in su. Non contiene la componente psico-attiva della cannabis, il tetraidrocannabinolo (thc), ma il cannabidiolo.

La sua approvazione si basa sui risultati di quattro sperimentazioni di fase III, condotte su oltre 714 pazienti. «È un passo molto importante per i malati e le famiglie colpite da questa forma rara e complessa di malattia - commenta Isabella Brambilla, presidentessa della Federazione europea della sindrome di Dravet - Siamo molto felici che i pazienti avranno ora accesso ad una nuova opzione terapeutica, quanto mai necessaria, che è passata per studi clinici e l'approvazione dell'Agenzia europea dei farmaci». Il farmaco è stato approvato anche negli Usa nel giugno 2018.



