Mal di testa quando si è sensibili alla luce: la "colpa" è dei neuroni troppo sincronizzati

Che rapporto c'è tra il mal di testa e la luce?Si è scoperto perché l'emicrania è spesso accompagnata da una eccessiva sensibilità alla luce, che spinge chi ne soffre a preferire il buio: i colpevoli sono i neuroni, che durante il mal di testa sono troppo sincronizzati e portano quindi ad una eccessiva risposta della corteccia visiva, l'area del cervello deputata all'elaborazione degli stimoli visivi.

La scoperta arriva da un gruppo di ricercatori italiani guidati dalla Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con l' Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-In) di Pisa e l'Università di Padova. Lo studio, pubblicato sul Journal of Headache and Pain, apre la strada non solo a possibili cure mirate per gli effetti visivi del mal di testa, ma anche per altre patologie con caratteristiche simili, come l'epilessia.

Why #migraine makes us hyper-sensitive to visual stimuli? A study published in 'Journal of headache and pain' identifies the relation between migraine and #light hypersensitivity.

La relazione tra emicrania e ipersensibilità alla luce è stata considerata a lungo in contraddizione con il fatto che il mal di testa porta in realtà ad una diminuzione dell'attività dei neuroni nella corteccia visiva. Ora, i ricercatori guidati da Nicolò Meneghetti fanno luce su questo paradosso: durante l'emicrania i neuroni sono effettivamente meno attivi, ma allo stesso tempo riescono a sincronizzarsi in modo più veloce, così che la risposta collettiva della corteccia visiva è in grado di propagarsi con un'efficacia addirittura eccessiva.

