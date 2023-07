Muore a 22 anni per una crisi epilettica: la vlogger Annabelle Ham era a un addio al nubilato, poi è scomparsa ed è stata ritrovata senza vita

Annabelle Ham, contenent creator su YouTube, TikTok e Instagram, è morta dopo una «crisi epilettica a 22 anni. A dare la notizia è la sua famiglia.

«Vi scriviamo con il cuore molto, molto pesante. Annabelle ha avuto un episodio epilettico ed è andata alle porte del cielo», si legge in un post sul profilo Instagram della ragazza. «Ha lottato a lungo con questo problema e voleva sensibilizzare l'opinione pubblica, cosa che faremo in suo onore».

Il post continua: «Annabelle era bellissima e stimolante e viveva la vita al massimo. Chiunque l'abbia conosciuta è stato ispirato dalla sua energia e dalla luce che brillava in lei. Era e sarà sempre molto amata.

Chiediamo preghiere di pace per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile, e che a tutti noi sia data l'opportunità di elaborare il lutto e di superarlo come famiglia».

Youtube star Annabelle Ham dead at 22 🙏 pic.twitter.com/jie8GAZNLY — Daily Loud (@DailyLoud) July 18, 2023

Cosa è successo

Secondo il Daily Mail, Annabelle si trovava a un addio al nubilato a Fairhope, in Alabama, quando ne è stata denunciata la scomparsa, prima di essere ritrovata morta sabato. Annabelle, che condivideva alcuni aspetti della sua vita sui social media, ha fatto vlogging sulla vita da studentessa universitaria e ha anche condiviso consigli sul trucco.

Morte improvvisa per la «star del meteo»: la 51enne Elise Finch è stata il «volto» delle previsioni del tempo per 16 anni

Anche la sorella di Annabelle, Amelia Ham, è intervenuta su Instagram per rendere omaggio alla sorella scomparsa, dedicandole parole toccanti. «A volte non capisco perché Dio faccia le cose, ma non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto sia difficile. Non penseresti mai che una cosa del genere possa o debba accadere a te, finché non succede», ha scritto Amelia.