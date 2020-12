Costerà 12 euro una dose di vaccino anti Covid di Biontech-Pfizer e 18 dollari quello di Moderna. Lo riporta il giornale fiammingo Het Laastste Nieuws, riferendo in un post le dichiarazioni di Eva de Bleeker, sottosegretaria al Bilancio del Belgio. Il post nasce da un errore della sottosegretaria, che ha condiviso i prezzi attraverso uno screenshot, poi subito cancellato. Ma il giornale Het Laastste Niews aveva già salvato l'immagine, e l'ha subito ricondivisa. Si tratta comunque di dati attendibili, confermati poi da Pieter Liese, già membro del partito Cdu Germania e responsabile della Salute al gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe).

Secondo Liese, in particolare, i prezzi ricondivisi dal quotidiano fiammingo sono «realistici». Stando ai dati condivisi, il vaccino prodotto da Oxford/AstraZeneca è il più economico, con un prezzo di 1,78 euro a dose. Il vaccino anti Covid Curevac costerebbe invece 10 euro a dose, quello Sanofi/Gsk 7,56 euro, quello di Johnson & Johnson 8,5 dollari. Se finora i prezzi finora erano rimasti riservati, era probabilmente per via del fatto che la Commissione sta ancora negoziando con Novavax. Tuttavia, a giudicare da altri post su Twitter, i prezzi sembrano aver ricevuto l'ufficialità.

Les prix des vaccins anti Covid selon les contrats conclus par l’Union européenne :

Oxford/AstraZeneca: €1.78

Johnson & Johnson, $8.50

Sanofi/GSK: €7.56

BioNTech/Pfizer: €12

CureVac: €10

Moderna: $18 (Via ⁦@HLN ) https://t.co/TzPASEugKS — Luc de Barochez (@lucdebarochez) December 18, 2020

