Vaccino Covid, Burioni: «Sembra che Moderna blocchi la trasmissione: così il virus è finito»

«I nuovi dati sul vaccino Moderna sono entusiasmanti e aprono la porta alla speranza di sferrare un colpo mortale al coronavirus». Lo dice il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sul suo magazine Medicalfacts. Sui social il virologo scrive: «Appena uscito un documento dove ci sono dati preliminari molto incoraggianti: il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del virus. Se il dato è confermato, il virus è finito».

APPROFONDIMENTI COVID Vaccino Pfizer, come conservarlo? Tre le opzioni, va tenuto in... FOCUS Vaccino Covid, via al piano nazionale ai primi di gennaio: si parte... LO STUDIO Vaccino, una persona su 4 rischia di non averlo sino al 2022.... POLITICA Covid, von der Leyen: «Vaccini autorizzati entro una...

LEGGI ANCHE ​Burioni: «Meglio il Covid che la Roma». Poi cancella il tweet. E Luca Bizzarri si offre come suo social media manager

Secondo i primi dati, dunque, Moderna sarebbe in grado di bloccare la trasmissione del coronavirus. Le conclusioni le trae Burioni, sempre sul suo magazine: «Se questo dato fosse confermato (e sottolineo se) e se il virus non riuscisse a evadere la risposta evocata dal vaccino (improbabile, ma anche in questo caso sottolineo se) e se l’efficacia e la sicurezza dei due vaccini fosse ripetuta “sul campo” (qui il se ci vuole, ma è davvero difficile che non accada, gli studi sono stati amplissimi e ben condotti) potremmo pensare, con la vaccinazione, di impedire la circolazione del coronavirus esattamente come abbiamo fatto – con successo – per il virus della poliomielite qualche decennio fa».

Ultimo aggiornamento: 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA