Aifa, via libera a due anticorpi monoclonali per il trattamento Covid, ma con «limitazioni»

Due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19 hanno avuto oggi l'ok dell'Aifa, l'agenzia nazionale del farmaco. Il via libera arriva «con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti», ovvero per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione.

Aifa, ok al vaccino Takis

Takis e Rottapharm Biotech annunciano l'autorizzazione della sperimentazione clinica da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ( Aifa) di Covid-eVax, il vaccino contro il coronavirus ideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rottapharm Biotech. Lo studio clinico di Fase I e II - riferisce una nota congiunta delle aziende - potrà ora partire nel mese di febbraio e fornirà i primi risultati sulla sicurezza e immunogenicità circa 3 mesi dopo l'inizio della sperimentazione.

