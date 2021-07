Johnson e Johnson, casi di sindrome Guillain-Barre: l'Ema studia gli effetti collaterali

Martedì 13 Luglio 2021, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 16:03

Johnson e Johnson, l'Ema studia i dati sugli effetti collaterali del vaccino: «L'Ema sta analizzando i dati forniti» da Johnson&Johnson «sui casi della sindrome Guillain-Barre (Gbs) segnalati a seguito della vaccinazione» col siero, e ha chiesto alla J&J di fornire «ulteriori dati dettagliati». Così l'Ema in una nota all'ANSA dopo che ieri la Food and Drug Administration Usa ha aggiunto un avvertimento legato alla Gbs (disturbi neurologici) alla scheda informativa per il vaccino Janssen.

APPROFONDIMENTI VACCINI Cos'è la Gbs COVID-19 La paralisi IL TEMA Variante Delta, le Regioni temono la zona gialla: governo frena,... VARIANTE DELTA Gran Bretagna, oltre 30mila casi per il sesto giorno... TIFOSI INGLESI EFFETTUANO TEST COVID FARMACIA VIA NAZIONALE ( FOTOSERVIZIO DI FRANCESCO TOIATI ) Tifosi inglesi effettuano test covid farmacia via Nazionale (... ROMA Fiumicino, via al Green pass europeo: le novità per i... IL CASO Johnson&Johnson, allerta Fda: «Rischio sindrome...

Johnson&Johnson verso il flop: allerta per una rara sindrome di paralisi e in Italia si accumulano scorte inutilizzate

Johnson&Johnson, allerta Fda: «Rischio sindrome rara». Segnalato anche un caso di morte

Johnson e Johnson, e la sindrome Guillain-Barre

«L'Ema - si legge - continuerà la revisione dei casi e comunicherà ulteriormente quando saranno disponibili nuove informazioni».