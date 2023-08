Quanti passi fare al giorno per allungare la vita? Il cardiologo: «Per avere benefici al cuore ne bastano 2.500»

Che la camminata, come attività fisica di bassa-media intensità, fosse un toccasana per il nostro cuore era ormai risaputo. Ma quanti passi occorre fare al giorno per osservare benefici sulla nostra salute?

«L'attività fisica è utile sia nei giovani sia nei meno giovani. Inoltre bastano circa 4.000 passi al giorno per ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause e circa 2.500 passi per ridurre il rischio di morte per malattie cardiovascolari». Così Francesco Barilla, presidente della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione della Società Italiana di Cardiologia, commenta i risultati di uno studio recentemente pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology che ha dimostrato benefici dell'attività fisica anche a 'dosì inferiori rispetto a quelle raccomandate.

«Certamente, se aumentiamo il numero di passi si ha un beneficio aggiuntivo», continua Barilà. «Per esempio, ogni 1.000 passi in più abbiamo una riduzione aggiuntiva del 15% del rischio di mortalità per tutte le cause.

I dati riguardano complessivamente 226.889 persone e dimostrano che più si cammina, maggiori sono i benefici per la salute. Il rischio di morire per qualsiasi causa o per malattie cardiovascolari diminuisce significativamente ogni 500-1000 passi extra che si fanno. ​

Dalla ricerca è emerso inoltre che, anche se le persone facevano fino a 20.000 passi al giorno, i benefici per la salute continuavano ad aumentare. Non è ancora stato individuato un limite di passi oltre il quale il rischio non scende più.

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, svolgere poca attività fisica è la quarta causa più frequente di morte nel mondo, con 3,2 milioni di morti all'anno correlate alla sedentarietà. La pandemia ha anche comportato una riduzione dell'attività fisica e i livelli di attività non si sono ancora ripresi a due anni da essa.