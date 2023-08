Dieta carnivora, 32enne perde 55 chili in 12 mesi: «Nessuna indicazione sulle quantità, sono sempre sazia». Il menù (tra pro e contro)

Perdere 55 chili in un anno è possibile? Si, solo se si è veramente motivati. Rimettersi in forma per la propria salute. È questo il presupposto base che dovrebbe spingere le persone a scegliere di seguire una dieta, non tanto la prova costume quanto per il proprio benessere fisico e mentale. Ed è questo il motivo che ha spinto Amanda Lipstate, che nel 2022 (in seguito a una malattia) era arrivata a pesare oltre 163 chili.

«I miei piedi si sono gonfiati e ho sviluppato una grave depressione e ansia. Mi svegliavo ogni mattina e dicevo a mio marito che avrei voluto non essermi svegliata. Non mi stimavo come essere umano. Poiché lavoravo da casa, non uscivo di casa per mesi alla volta». Ma continuava a mangiare e a ingrassare. Ma toccato il fondo, che sulla bilancia segnava i quasi 165 chili, decide di cambiare regime alimentare e mettersi in salvo. Così decide di seguire una dieta che lei stessa definisce miracolosa. La sua storia la racconta Newsweek.