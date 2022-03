Omicron 2, in calo i casi pediatrici ma l'incidenza più alta è tra gli over 10. L'iss: il booster previene l'infezione

Omicron 2, Covid e contagi: ecco il report dell'Iss. In calo da tre settimane la percentuale dei casi segnalati in età scolare (26%). Nell' ultima settimana il 15% dei casi è nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 46% in quella 12-19 anni. Lo evidenzia il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale. A livello generale, sul fronte dell'incidenza, nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso a 14 giorni, 1.695 per 100mila abitanti, mentre tra 70-79 anni il valore più basso, 556 casi per 100mila abitanti. In aumento l'incidenza a 14 giorni nelle fasce 10-19, 20-29, 50-59, 60-69 e 70-79 anni.

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto IL FOCUS Allarme Cina: primi 2 morti da oltre un anno COVID-19 Iss: sale l'incidenza dei casi, 4 Regioni a rischio IL CASO Omicron 2, rimbalzo contagi come in Germania? COVID-19 Omicron 2, Burioni: «Il vaccino funziona bene ma servono... EUROPA E in Austria torna l'obbligo di mascherina COVID-19 Omicron 2 può diventare la variante... PANDEMIA Supervariante in Israele FOCUS Allarme contagi in Corea del Sud e a Hong Kong ROMA D'Amato: «Presente nel 50% dei casi nel Lazio» LATINA PAY Perché il nuovo boom di contagi a Latina? SALUTE Omicron 2, così il virus corre (ancora) in tutto il mondo IL TEMA Omicron, Pregliasco: «Varianti 2-3 pericolosissime. Nuova... LO STUDIO Omicron 2 e 3, ecco perché il Covid muterà ancora...

Scuola, crescono i contagi a Roma: due positivi in ogni classe

Le persone non vaccinate per Covid-19 finiscono in terapia intensiva 13 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose booster. Il tasso di ricovero in rianimazione tra le persone sopra i 12 anni non vaccinate è risultato - nel periodo 28 gennaio-27 febbraio - di 16 ricoveri per 100mil abitanti, pari a circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni, (4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa 13 volte rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster: tra questi il tasso di ricovero a di 1 per 100mila.

Omicron 2, Italia come la Germania? Pregliasco: «Altri 2 anni con picchi fino a 100mila al giorno»

L'efficacia del vaccino nel ridurre il rischio di infettarsi con Sars-CoV-2 è pari al 72% nei vaccinati con booster rispetto ai non vaccinati, al 52% tra coloro che hanno completato il ciclo vaccinale entro 90 giorni, al 43% tra i 91 e 120 giorni dalla vaccinazione, e al 48% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Dai dati emerge inoltre che il vaccino anti-Covid ha una efficacia nel prevenire casi di malattia severa è del 92% nelle persone vaccinate con dose booster e scende al 73% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, al 76% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e al 76% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.