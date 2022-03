Lazio, il bollettino Covid: 9.504 nuovi positivi e 8 morti. D'Amato: «La metà dei casi dovuta a Omicron 2»

Oggi nel Lazio su 10.944 tamponi molecolari e 46.626 tamponi antigenici eseguiti sono stati diagnosticati 9.504 (+748) nuovi casi positivi al Covid. A Roma sono 4.329. Ci sono anche 8 decessi (-3). Sono 1.036 i ricoverati (+6), 74 le terapie intensive (+5) e +8.312 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,5%.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto L'OPINIONE Green pass addio dal 1° maggio PANDEMIA Omicron, supervariante in Israele LA SITUAZIONE Covid, i ricoveri nei reparti crescono in 10 regioni LATINA PAY Perché il nuovo boom di contagi a Latina? MOLTO Il podcast Covid e guerra, contro paura e ansia alleniamo il...

La metà delle nuove infezioni sono dovute alla sottovariante Omicron 2. Lo ha detto l'assessore regionale alla salute Alessio D'Amato commentando i dati di Covid-19 di oggi e ricordando che «aumenta l'incidenza di circa il 50% rispetto alla scorsa settimana con 780 casi per 100mila abitanti, ma diminuisce l'occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive», mentre il «valore Rt rimane stabile sotto 1 (0.84)».

L'accesso agli hub vaccinali è libero. Nel Lazio è stata superata quota 13 milioni e 325 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40%.

Omicron 2 potrà diventare la "dominante": può reinfettare anche chi ha avuto la Ba.1

Asl Roma 1: sono 1.515 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.169 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 740 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.038 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.916 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 929 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.074 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 317 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Per chi arriva dall'Ucraina

Sono attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 8.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino. L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Cina, in lockdown 42 milioni per Omicron. Con la risalita dei contagi Covid, torna la paura anche in Italia