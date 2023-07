Gravidanza in utero fuori dall'addome, l'intervento a Torino: caso «ad alto rischio», parto riuscito

Ha partorito dopo una gravidanza con utero erniato, vale a dire all'interno di una grande ernia al di fuori della cavità addominale. Un caso considerato «ad alto rischio» che è stato risolto a Torino. Una nota della Città della Salute sottolinea che «in tutto il mondo, in più di 50 anni, sono stati descritti solo 16 casi di gravidanze a termine in un utero erniato al di fuori dell'addome, e non tutte con un buon esito». La donna, di 43 anni, era alla quinta gravidanza.

​Gravidanza in utero fuori dall'addome, chi è la donna

La donna, originaria della provincia di Cuneo, era stata ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Torino nel reparto di ginecologia e ostetricia universitaria diretto da Chiara Benedetto.

Parto riuscito

La donna ha così dato alla luce una bimba del peso di 2.240 grammi. Una seconda equipe (Francesco Moro e Luca Grasso) ha proceduto alla contestuale ricostruzione della parete addominale con l'utilizzo di una protesi biologica. La neomamma è stata dimessa dopo sei giorni. La figlioletta, informano dall'ospedale, è «in ottime condizioni». «Si tratta - commenta Giovanni La Valle, Direttore generale della Città della Salute - di un intervento miracoloso che ha permesso di salvare mamma e neonata. Ancora una volta la Città della Salute di Torino conferma di essere un'eccellenza a livello piemontese ed italiano in tutti i campi della sanità. Complimenti al lavoro sinergico delle numerose equipe che hanno partecipato a questo straordinario intervento multispecialistico».