Diventa mamma dopo un tumore (raro) e una terapia che le avrebbe impedito di avere figli

Mamma dopo un tumore e una terapia che le avrebbe impedito per sempre di restare incinta. E' la storia di Angelica, poco più di 30 anni, che ora stringe fra le braccia la figlia Federica, di quasi 5 mesi. Una gravidanza naturale che non ha precedenti nella letteratura scientifica, perché prima di diventare mamma la giovane era stata bersagliata da fasci di ioni carbonio diretti alla zona pelvica per curare un tumore raro all'osso sacro.