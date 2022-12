Giovedì 29 Dicembre 2022, 17:09

«Rischio di reazione allergica nel paziente, oltre a una visione offuscata transitoria». La Spagna ritira dal mercato un popolare farmaco per gli occhi, come indicato dall'Agenzia nazionale per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS). Con la richiesta, il produttore Avizor ha raccomandato il ritiro dal mercato della soluzione oftalmica Optiben Ojos Secos, conosciuta anche come Optiben Dry Eyes: che si può trovare anche in diversi negozi online. E quindi comprare anche dall'Italia. Ma solo un lotto è stato fermato.

Spagna ritira farmaco per gli occhi: il lotto incriminato

Il lotto da 10 ml della soluzione oftalmica Optiben Ojos Secos ritirato è il R1033A. Gli annunci di ritiro di questo tipo di prodotti per qualche difetto non sono una novità. Lo scorso maggio è toccato all'Ectodol, un altro farmaco della stessa tipologia.

Quando si usa

Optiben Dry Eyes è una soluzione oftalmica per idratare e lubrificare l'occhio. Si usa per alleviare la sensazione di secchezza e curare le irritazioni oculari causate da condizioni ambientali, affaticamento, lavoro prolungato davanti a dispositivi digitali o l'uso di occhiali. È commercializzato come collirio per la secchezza oculare formulato con ialuronato di sodio. Altri suoi elementi sono poliesanide PHMB (0,0015 mg), sodio edetato EDTA (0,1 mg), tampone fosfato isotonico e acqua purificata.

Perché è stato ritirato

Secondo le informazioni fornite dalla società, il lotto interessato potrebbe contenere un prodotto diverso. Nello specifico del "Methocel". Utilizzato come soluzione di contatto tra l'occhio e la lente per uso diagnostico nell'esame del fondo oculare con lampada a fessura, nella gonioscopia o in alcuni trattamenti oculari. Se viene invece adoperato diversamente può causare una reazione allergica nel paziente, oltre a una visione offuscata transitoria.