Allerta sanitaria in Spagna, rimossi tre farmaci. Ema: «Rischio di gravi danni renali»

La Spagna ritira tre farmaci dal mercato. Da giovedì cesseranno di essere distribuiti secondo l'avviso dell'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps). La misura è stata adottata dopo la raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), concordata dopo quella effettuata dal Comitato europeo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC).

Farmaci ritirati in Spagna, il provvedimento

I farmaci che non saranno più disponibili sono Isohes, Voluyte e Voluven. Sono utilizzati per ripristinare la volemia causata dal sanguinamento quando il trattamento con i soli cristalloidi non è ritenuto sufficiente.

Ragioni del ritiro

La risoluzione del PRAC ha stabilito che le restrizioni introdotte nel 2018 per il corretto utilizzo di questo gruppo di farmaci non erano soddisfacenti. L'equilibrio tra benefici e rischi dei farmaci rimane sbilanciato, motivo per cui le soluzioni HEA sono state interrotte.

La raccomandazione

Il provvedimento adottato dal ministero della Salute è anche quello che dovrà essere adottato dagli altri Paesi limitrofi. "L'autorizzazione all'immissione in commercio deve essere sospesa in tutti i Paesi Ue", ha sentenziato l'agenzia spagnola, ricordando che la raccomandazione del Prac è stata ratificata dalla Commissione europea, che ha pubblicato la relativa decisione il 24 maggio.