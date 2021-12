Gran Bretagna, oggi 78.610 casi: è record. E i contagi da Omicron raddoppiano

In Gran Bretagna mai così tanti contagi come oggi. Oggi 15 dicembre è stato raggiunto il nuovo record da inizio pandemia: 68.710 casi in 24 ore. Raddoppiate le infezioni da variante Omicron : da 4.671 a 10.017. Sono state invece 165 le vittime. Quello che si preannuncia per gli inglesi è un Natale come quello vissuto in Italia lo scorso anno: Omicron sta diventando la variante predominante e per gli esperti il dato dei 10.000 à addirittura sottostimato.

Il dashboard #COVID19 è stato aggiornato: https://t.co/XhspoyTG79



Il 15 dicembre, sono stati segnalati 78.610 nuovi casi e 165 decessi entro 28 giorni da un test positivo in tutto il Regno Unito.



I nostri dati includono il numero di persone che hanno ricevuto una prima, una seconda e una dose di richiamo del #vaccino : pic.twitter.com/ul6k4OCX5R — Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (@UKHSA) 15 dicembre 2021