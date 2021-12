Roma, mascherine obbligatorie all'aperto in luoghi affollati da sabato 4 dicembre

Nuova ordinanza per Roma. Da sabato al via l'obbligo di mascherine nelle vie dello shopping. «Stiamo per firmare» l'ordinanza, «ho appena partecipato al comitato per l'ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si vaccinino ma anche che bisogna rafforzare l'uso delle mascherine all'aperto in tutti i luoghi affollati. Noi disponiamo l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi già individuati dalla Questura in cui ci sono delle misure di contingentamento ma anche in tutte le zone in cui ci siano affollamenti e quindi non si possa garantire Il distanziamento», così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri poco fa intervenuto in diretta al Tg3 Lazio.

