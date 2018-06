di Roberto Gervaso

La volontà devi sempre metterla alla prova. Altrimenti il tuo carattere sarà sempre incompiuto.

- Non sappiamo niente e abbiamo paura di tutto.

- Quanto più la vita ci pesa, tanto più ci attacchiamo ad essa.

- Solo la sventura dovrebbe metterci alla prova e giudicarci.

- Governare se stessi è più difficile che governare il mondo.

- La volontà di chi vuole, e vuole fino in fondo, ispira in me un'incondizionata ammirazione.

- Le avversità non vogliono distruggerci, ma solo metterci alla prova.

- Il nostro destino ce lo forgiamo noi. E solo noi dobbiamo goderne le ricompense e pagarne gli errori.

- La Fortuna mi assista solo se me la sono meritata.

- Non m'importa la vittoria o la sconfitta. Voglio solo combattere con lo stesso ardore.

- Ho sfidato la vita e sfiderò la morte.

- Ho tante cose di cui vergognarmi, ma ho anche tante cose di cui andare orgoglioso.

- Se Dio ci ha voluti e fatti così, una ragione ci dev'essere.

- Cosa ci sarà dopo non lo so. Mi basta accettarlo.

- Negare la verità ci riserba più sorprese che dirla.

- In amore, una donna troppo sincera o è crudele o è disarmata.

- L'Innocenza garantisce la salvezza eterna, ma non la felicità umana.

- Se Dio ci ha messo nelle condizioni di peccare vuol dire che anche queste gli sono gradite.

- I peccati li commettiamo non perché non abbiamo scelta, ma perché ci piace commetterli.

- Solo vivendo alla giornata il matrimonio è tollerabile.

- Ci si sposa spesso senza sapere perché, ma ci si lascia sapendolo benissimo.

- Mi piace essere messo alla prova perché mi piace sperimentare le mie forze.

- Scriverei anche fra le righe e con l'inchiostro simpatico.

- Voglio sempre essere messo alla prova, pure se consapevole che l'ultima la perderò.

- Il nichilista non crede in niente perché vorrebbe avere tutto.

- Sulla fiducia non credo nemmeno in me stesso.

- L'eccesso prima ci carica; poi, ci debilita.

- Nessuno teme la fortuna come chi ne ha avuta troppa.

- Sono più quelli che ci confortano per interesse che per amore.

- Vorrei perdermi nell'universo e cavalcare tutte le stelle.

- Quanto mi costa non essere ancora quello che avrei voluto essere.

- L'opportunista è un cinico simulatore.

- L'opinione pubblica non si rende conto di quanto poco faccia opinione.

- L'ozio è una perdita di tempo di cui non sapremmo che fare.

Venerdì 8 Giugno 2018



