di Roberto Gervaso

Quando bacio mia moglie e penso a un'altra, Vittoria mi chiede Chi è?.

- L'idea di rinascere mi fa passare la voglia di morire.

- Non ho mai avuto debiti di cuore, ma non sempre ho riscosso i miei crediti.

- Le facce di certi preti mi fanno dubitare fortemente dell'esistenza di Dio.

- Perché dovrei baciare l'anello di un porporato che mi che mi assolve dei peccati commessi anche da lui.

- Il dogma è la più potente arma di distruzione di massa del cattolicesimo.

- Si governa con laconicità diceva Saint-Just sì, quando non si ha niente da dire.

- Ogni volta che mi metto a scrivere mi sento onnipotente.

- Le parole mi escono dalla penna addirittura prima che la impugni.

- Sono infedelissimo ai miei libri: li scrivo, li rileggo, poi li abbandono.

- I libri mi terrebbero compagnia anche se non sapessi leggere.

- Ho un solo sogno nella vita: essere sepolto fra le pagine di Voltaire.

- Ho una tale disistima degli uomini che non riesco più nemmeno a pensare male di loro.

- I politici, più sono oscuri, più invocano che si faccia chiarezza.

- Il politico che giura di non amare il potere è come una donna frigida che dice di godere

- L'ombra della malinconia si allunga sui miei ricordi e li risveglia.

- Vivo al di sotto delle possibilità di mia moglie.

- Le promesse in politica si possono anche fare. Ma guai se gli elettori non le dimenticano.

- Un politico che non sa illudere gli elettori non farà molta strada.

- Solo un politico che sa dire di no agli elettori è degno del suo ruolo.

- Com'è difficile rinunciare a un folle amore pur sapendo che ti porta alla rovina.

- La coerenza nasce anche dalle circostanze favorevoli.

- Non si può essere arroganti con i deboli senza essere servi con i potenti.

- Il potere logora non solo chi non ce l'ha, ma anche chi lo esercita troppo a lungo.

- Il potere piace a tutti. Soprattutto a quelli che dicono di non amarlo.

- Non è vero che l'ironia è la cosa cui credono quelli che non credono in niente. L'ironia è la cosa cui credono quelli che conoscono la vita e sanno che tutto è relativo, tutto va guardato dall'alto.

- Non c'è vero humor senza un po' di cinismo.

- Il cinismo è il grande nemico delle illusioni.

- Lo scetticismo è cinismo senza nicotina.

- Se è così difficile essere fedeli a noi stessi, perché dovremmo esserlo a una donna? (o una donna all'uomo?).

- Le novità in amore le cerchiamo anche se ci riservano brutte sorprese.

- La verità non l'ho mai conosciuta. Ecco perché continuo a cercarla.

- È più facile educare certi figli che certi genitori.

- Molti scrittori non si fanno capire perché temono di non essere presi sul serio. L'oscurità, in Italia, è segno di profondità.

- La giustizia è giusta solo quando ti assolve.

- Una donna tradita per ventiquattr'ore non tradirà.

- Ho guadagnato abbastanza per vivere al di sopra dei miei mezzi.

- Chi nasce ricco si arricchirà meno di chi lo è diventato.

- Il denaro dà la felicità solo a chi spera di guadagnarne di più.

- Non c'è vera patria senza un po' di retorica.

Lunedì 10 Settembre 2018



