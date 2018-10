- Dalla perdita di pudore una coppia ha tutto da guadagnare.

L'amore proprio è l'unica forma d'amore che è veramente corrisposto.

- I salici mi fanno venire una gran voglia di piangere; i cipressi di morire; i pioppi di scrivere.

- Sono un cubo, ma vorrei essere una manciata di coriandoli.

- «Gli animali non sanno amare», ha scritto la venerabile Civiltà cattolica. Speriamo però che non facciano eccezioni per i padri gesuiti.

- Ci vuole volontà anche a non avere voglia di niente.

- L'abitudine è un formidabile conservante.

- Ansioso è chi, guardando l'orologio, si domanda se sia presto o tardi.

- Il noioso che sbadiglia è quasi meno noioso.

- A essere se stessi si guadagna tempo e si acquista credito.

- Di nessuna donna sono stato il primo uomo; di nessuna sarò l'ultimo.

- Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Purché si accontenti.

- Ciò che l'uomo conosce di se stesso non lo aiuta né a vivere né a morire.

- Nulla, più del giornalismo, ci permette di approfondire la nostra superficialità.

- Non chiedete troppo spesso a chi ci ama, se vi ama; potrebbe amarvi di meno.

- Le donne che osano sono le sole alle quali cerco di resistere.

- Se il moralista credesse in quel che dice, forse nessuno lo prenderebbe sul serio. Sono la malafede, il cinismo e la ribalderia ad avvalorare le sue prediche.

- «Il progresso è di sinistra». Basta dirlo.

- Una giusta dose di dolore ci fa maturare, ma una dose eccessiva ci paralizza, quando non ci annienta.

- La grande forza dei nostri intellettuali più impegnati è la loro fragilità morale.

- È un uomo di mondo che dice cose dell'altro mondo.

- Quanto Io nel mio Io. Quasi non mi riconosco più.

- Fra il servo sciocco e l'utile idiota, meglio il becco contento.

- Il giornalista che fa troppa morale è il giornalista più immorale.

- Tutto sommato, all'immortalità dell'anima si può anche credere.

- «Chi s'accontenta gode». Ma chi lo dice?

- Quanti interessi personali nascondono quelli generali!

- Ho poche pretese. Ma insistenti.

- Il nostro giornalismo è fatto di buoni principi e di cattivi esempi, di buone lezioni e di cattivi maestri.

- «Partire dice il proverbio è un po' morire». Non esageriamo.

- I nostri intellettuali vanno controcorrente con il salvagente alla vita.

- Il peggior nemico dell'uguaglianza è chi troppo enfaticamente la proclama.

- I Salvatori della Patria sono spesso aspiranti tiranni.

- Ho sognato che facevano all'amore con una sirena, ma non ricordo come.

- Il vero moralista denuncia il male che ha fatto, farà o vorrebbe fare.

- Nella timidezza non c'è modestia, ma solo il timore di non sembrarlo abbastanza.

- Dalla perdita di pudore una coppia ha tutto da guadagnare.

- In fondo, siamo vicini solo a noi stessi.

- Nessun uomo è uguale all'altro. Ma guai a dirlo!

Tutti abbiamo avuto antenati, pochi sono in grado si esibirli.