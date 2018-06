Niente mi fa più tremare di una foglia che trema.



- Sarò un uomo infelice finché vorrò esserlo.

- Amo l'Italia da lontano; la mia patria, da vicino.

- A letto con due donne, alzo gli occhi al cielo e allargo le braccia.

- Fra una donna che non è innamorata di me e un amico scelgo l'amico.

- Avrei molte cose da dirti. Se me le ricordassi.

- Non c'è niente di più bello che mentire a un bugiardo ed essere creduto.

- La mia presunzione: so benissimo quello che devo fare io e quello che devono fare gli altri.

- Il cielo può attendere, ma i ritardatari devono mettersi in fila.

- Sono troppo impegnato a scrivere per poter firmare manifesti impegnati.

- Quanti scritti inediti andrebbero pubblicati e quanti testi pubblicati dovrebbero restare inediti.

- Il mio nipotino Tommaso tifa Juventus per fare dispetto a me.

- Non c'è niente di più bello che essere brutti ed essere amati.

- Non riuscirò mai ad esprimere tutto l'amore che provo per me.

- Ricorderò nell'altra vita i momenti più belli di questa? E li rivivrò?

- Com'è difficile essere intelligenti in due! Ci sarà sempre chi crederà di esserlo di più.

- Con il tempo, il letto a due piazze si allarga sempre di più e la coppia sempre di più si allontana.

- Ci vuole coraggio a non amare più una donna che ci ama.

- Oggi, con una donna, il rinvio per me è di rigore.

- Se la mia donna avesse un altro, peggio per lui.

- Faccio tesoro solo delle cose che valgono.

- Una volta come era bello fare all'amore all'alba. Oggi, al risveglio, il reflusso esofageo mi costringe a prendere una capsula di esomeprazolo.

- Se i nostri tempi cambiano in meglio o in peggio, lo diranno i posteri.

- Ho poche certezze, sottoposte a mille dubbi.

- Il denaro è un oggetto di adorazione e di seduzione.

- Anche il successo sudato ha bisogno di deodoranti.

- Le carriere non si fanno solo con i nostri meriti, ma anche con gli errori degli altri.

- Non è facile farlo fesso, ma chi lo fa fesso s'accorge presto che non ne valeva la pena.

- Sono un uomo all'antica che vorrebbe vivere nel Tremila.

- La grandezza dei condottieri è legata al numero dei delitti commessi.

- Se il mondo non è mai vissuto in pace, una ragione ci sarà.

- Le foglie al vento mi danno la sensazione dell'aleatorietà della vita. Quelle morte della sua caducità.

Luned├Č 18 Giugno 2018



