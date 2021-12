"Di bugie campano tutti", nuovo libro di aforismi per Roberto Campagna

Si intitola "Di bugie campano tutti" ed è la seconda raccolta di aforismi di Roberto Campagna, scrittore e giornalista pontino. La prima ne contava 185, questa 200. «Si comincia pertanto a profilare - scrive nella nota introduttiva Gino Ruozzi - una confermata predilezione stilistica e un metodo riflessivo che prende corpo. Ragionare per aforismi richiede profondità e rapidità, uno sguardo acuto e insolito sulle cose della vita. Le parole, che sono poche, devono però racchiudere tanto, sia in termini di continuità e verifica dell’esperienza sia in fulmineità eloquente e riassuntiva”. Così come nella prima, in questa seconda raccolta di aforismi - pubblicata da nuove edizioni Aldine - c’è tutto e il contrario di tutto: la saggezza popolare, spesso rischiosamente collimante col “senso comune”, e la distillazione faticosa della sintesi intellettuale, “filosofica”. «Roberto Campagna - sostiene Ruozzi - senza inutili fronzoli e logoranti attese va subito al cuore dei problemi, cercando di denudarci delle maschere che così spesso amiamo indossare. I suoi aforismi sono minuscole lapidarie lezioni di vita, tanto più preziose perché contengono esperienze meditate e riscontrate di persona». Il disegno della copertina, è di Kiro, pittore di origine macedone.

APPROFONDIMENTI LATINA Allo scrittore Roberto Campagna il premio "Antica... LATINA "Il palato della memoria", il libro di Roberto...

IL PROFILO

Roberto Campagna, sociologo, giornalista e scrittore, di mestiere fa il comunicatore. Direttore della rivista “Noi/Altri”, scrive per il quotidiano “Latina Oggi” e “Le Monde Diplomatique - Il Manifesto”. Tra i suoi libri: “Alle fontane - Storie di panni di paese” (racconto breve), “E così fu” (racconti), “101 filastrocche in fila per 1”, “A Via Fontana dell’Oro” (fiabe), “Il Palato della Memoria” (romanzo), “Meglio povero che poveraccio” (aforismi) e “Le storie non volano” (romanzo). Infine, è un esperto di enogastronomia: diversi i libri che ha pubblicato su questo argomento.