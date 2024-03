Roma, voragine di 10 metri si apre in strada al Quadraro: due auto inghiottite, evacuata una palazzina

Pompieri, vigili urbani, volontari della protezione Civile. E ancora: periti, tecnici. Dopo l’allarme scattato per una maxi voragine nel cuore della notte in via Sestio Menas, al Quadraro, sono ancora in corso gli interventi di messa in sicurezza. Intanto i danni: l’asfalto ha ceduto sprofondando per 13 metri e inghiottendo due auto parcheggiate. Nessuno è rimasto coinvolto nel crollo ma ora tra i residenti del quartiere la paura è che possano verificarsi altri crolli.

Il crollo

Per tutta la mattinata i periti hanno eseguito controlli sulla stabilità di palazzine, edifici.