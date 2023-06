Roma, da scuola a Questura di Polizia per un giorno. Al Tuscolano l’IC Cagliero cambia volto per la serie Netflix

Da Istituto Comprensivo a Questura di Napoli, ma solo per tre giorni. Così cambia volto per una nuova serie di Netflix Italia l’IC Giovanni Cagliero, nel quartiere Tuscolano, all’incrocio tra via delle Cave e la via Tuscolana.

La serie si chiamerà Sara e sarà diretta da Carmine Elia, regista divenuto celebre grazie alla serie della Rai Mare Fuori. Tra i membri del cast sembra ci sia anche la celebre attrice Claudia Gerini. Sono previste tre settimane di riprese a Napoli e tre giorni alla Cagliero, per l’occasione trasformata appunto nella Questura di Napoli. A produrla è la casa romana Palomar, già nota per altri successi come il Commissario Montalbano, La paranza dei bambini e Il nome della rosa.

Come rassicurato dal vicepreside dell’Istituto, Emilio Sabatino, non è previsto nessuno cambio di piani per la didattica.

Agli alunni delle medie, in questi giorni impegnati nell’esame di Stato, è riservata “un’area protetta” a cui il cast non può accedere. Come stabilito dalla preside Maria Rosaria Merolla, lo stesso trattamento sarà riservato anche per il centro estivo, le cui attività non saranno quindi interrotte dalla serie.