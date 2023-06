Mercoledì 7 Giugno 2023, 14:24

«Love is sharing a password». Era il 2017 e Netflix presentava con questo riuscito slogan la sua rivoluzione nel mondo della televisione: «L'amore è condividere una password». Sono trascorsi sei anni e la situazione è molto cambiata. Come noto, infatti, da tempo la piattaforma in molte parti del mondo, dal Canada alla Nuova Zelanda, dal Portogallo alla Spagna fino a vari paesi latinoamericani, ha detto stop alla condivisione degli account. Una decisione restrittiva che ha creato non poche proteste legata chiaramente alla necessità di attirare nuovi abbonati: secondo le cifre ufficiali, ad oggi a livello globale sono più di 230 milioni e, stando ai calcoli della piattaforma, circa 100 milioni di altre persone utilizzano il servizio con le credenziali di accesso di qualcun altro.

Netflix, stop alla ocndivisione dell'account

Dal 23 maggio scorso l'azienda statunitense ha comunicato via mail agli abbonati italiani che l'account potrà essere condiviso solo tra persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso nucleo domestico. Un messaggio che di fatto ha posto fine all'era della condivisione della password, che permetteva agli abbonati del servizio di streaming di garantirsi la visione di serie tv, film, documentari e altri contenuti anche vivendo in luoghi diversi e dividendosi le spese.

Il nucleo domestico

Come detto, da oggi entra in gioco la definizione di "nucleo domestico", composto da chi ha accesso alla stessa connessione internet di base, quella a cui è connessa la tv dove viene impostato il nucleo familiare. Di conseguenza, tutti gli altri dispositivi che utilizzano l'account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa tv apparterranno automaticamente allo stesso nucleo domestico Netflix. Tale condizione sarà controllata verificando che i vari cellulari, tablet, computer o smart tv siano collegati all’indirizzo IP – la stringa di numeri che identifica una connessione a internet – del router wi-fi con cui la persona a cui appartiene l’account si collega per usare la piattaforma.

Cosa fare ora?

Oltre alla soluzione più evidente, ossia quella di attivare un nuovo abbonamento, esiste una più di compromesso, mirata ai titolari di account con un piano standard (12,99 euro al mese) o premium (17.99 euro al mese) che vogliono continuare a condividere Netflix con qualcuno che non vive con loro.

Infatti, con una spesa di 4.99 euro, c'è la possibilità di aggiungere un utente extra all'account. Per farlo basta che il titolare dell'account inviti l'utente extra, che può essere attivato solo nello stesso Paese in cui il titolare dell'account ha creato il proprio account. L'utente extra avrà un profilo, un account e una password personali, ma il suo abbonamento sarà pagato dalla persona che lo ha invitato a condividere l'abbonamento. Avrà libero accesso a tutti i contenuti, funzioni e qualità offerta dall'abbonamento principale, però potrà impiegare un solo dispositivo alla volta per la fruizione o il download. Inoltre sarà abilitato alla personalizzazione e creazione di un solo profilo, che però non potrà essere Bambini, cioè quello che consente di vedere solo serie TV e film accuratamente selezionati per i più piccoli.

Una soluzione praticabile, anche se l'opzione presenta numerose limitazioni che meritano attenzione: per esempio, non è possibile aggiungere utenti extra per i detentori del piano base (quello che costa 7.99 al mese) o per i pacchetti che includono Netflix (come Sky Tv o Timvision) o ad account con fatturazione tramite terzi. Inoltre, non è possibile invitare un abbonato Netflix attuale o un ex abbonato a diventare un utente extra. In pratica, gli ex abbonati possono essere invitati di nuovo soltanto se sono stati in precedenza utenti extra. Ed ancora, non è possibile aggiungere un utente extra se è stato disdetto l'abbonamento, anche se rimane ancora tempo prima del termine del periodo di fatturazione.