Colto da malore, un tassista ha investito tre pedoni, tra cui due minorenni e poi ha finito la corsa urtando alcune auto in sosta. Urla, paura e grida di dolore, poi le sirene delle ambulanze e i lampeggianti delle pattuglie della polizia locale. Minuti di terrore, nel tardo pomeriggio dell'altro ieri, a Cava dei Selci, frazione del comune di Marino, a ridosso della via Appia. Un taxi, guidato da un trentottenne del posto, ha sbandato travolgendo un cinquantenne di Roma che stava attraversando insieme con due ragazzini di 11 e 13 anni.

I FATTI

Ancora in via di accertamento la dinamica dell'incidente, ma stando ai primi rilievi svolti dal comando dei caschi bianchi, le tre vittime stavano attraversando via dei Mille sulle strisce o nelle immediate vicinanze. Un impatto piuttosto violento tanto da far temere il peggio. Due pedoni sono stati trasportati in ospedale a Roma, mentre il tredicenne, dopo le prime cure apprestate dai sanitari del 118, è tornato a casa tra le braccia della mamma. Più preoccupanti le condizioni dell'altro bambino, trasportato al pronto soccorso di Tor Vergata in codice rosso "dinamico", una prassi riservata ai minorenni vittime di incidenti. In serata l'adulto è stato dimesso, mentre l'undicenne resta ancora sotto osservazione fino a domenica. I medici, per cautela, preferiscono svolgere ancora qualche altro accertamento prima di dimetterlo, data anche la giovane età del paziente.

Il conducente d taxi è stato invece trasportato all'ospedale dei Castelli Romani per contusioni e per gli esami di routine: l'uomo è stato sottoposto al drug e all'alcol test. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e, in base alla ricostruzione della polizia locale, i tre, dopo essere stato travolti, sono rimasti "incastrati" tra il taxi e le auto parcheggiate a lato della carreggiata. Alcuni testimoni presenti, nonché numerosi residenti arrivati qualche minuto dopo l'impatto, hanno raccontato che il trentotenne alla guida del taxi, una Toyota, si è sentito male e, dopo aver urtato tre veicoli in fila, era sconvolto, tremava e ha dato anche di stomaco Per far luce su quanto avvenuto si attende l'esito degli esami tossicologici. In ogni caso, fanno sapere dallo stesso comando della polizia locale di Marino, si sarebbe consumata una tragedia se la velocità del mezzo, che ha travolto i pedoni, fosse stata più elevata.

La documentazione della Toyota è risultata essere in regola, così anche la posizione del conducente, che dopo aver centrato i due fratelli e l'adulto con cui stavano attraversando, ha raccontato di essersi sentito male e di non essere riuscito ad evitare l'impatto. Le sue affermazioni hanno trovato riscontro nella ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni, che hanno assistito alla scena. «Quando è sceso sull'auto - questo quanto riferito agli agenti della polizia locale intervenuti in via dei Mille da abitanti del quartiere - si vedeva che stava in pessime condizioni, ha vomitato e non riusciva a stare in piedi, ci siamo preoccupati anche per lui, sicuramente la preoccupazione e la paura hanno influito ancora di più sul suo malessere». Di recente sono stati purtroppo frequenti i casi di incidenti stradali gravi, che hanno visto coinvolti conducenti di auto bianche. Il più grave risale allo scorso settembre quando un terribile scontro tra un'auto e un taxi causò la morte di due coniugi.

IL PRECEDENTE

Era il 9 settembre: sul Grande Raccordo Anulare, poco prima dell'alba, una coppia peruviana di 44 e 39 anni, perse la vita, dopo essere stata tamponata da un taxi. I due viaggiavano a bordo di un'Opel Meriva, violentemente urtata tra via Aurelia e via della Pisana: nella vettura fortunatamente, non c' erano i due figli piccoli di 9 e 11. Il tassista e la donna, che stava accompagnando all'aeroporto di Fiumicino, rimasero illesi. E la lista dei casi, andando indietro nel tempo, si aunga. L'anno precedente, nel 2022, un anziano morì sul colpo dopo essere stato centrato da un taxi alla Balduina. Incidenti si sono verificati anche a Ciampino.