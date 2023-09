Venerdì 1 Settembre 2023, 22:30

Non si placa nella capitale l’ondata di truffe agli anziani, presi di mira, raggirati e derubati da malviventi senza scrupoli, reati intensificatisi soprattutto negli ultimi mesi estivi. Ma stavolta l’ultima vittima, 90enne, si è ribellata e ha sventato la rapina. L’anziano, era stato seguito e adocchiato, all’interno di una banca sulla Tuscolana in zona Appio Latino da quattro malviventi, 2 cubani e 2 cileni (una è una donna), che hanno provato a rapinarlo senza riuscirci.

I quattro malviventi, hanno avvicinato la vittima all’esterno dell’istituto dove aveva appena prelevato i contanti, per distrarlo e poi derubarlo. Uno di loro, il 61 enne di origini cubane ha sputato del liquido giallastro sulla camicia dell’anziano, mentre un secondo uomo, un cileno di 31 anni, ha lanciato delle monete a terra. Nonostante l’agguato e il tentativo di confonderlo, l’uomo è stato attento e non è caduto nel raggiro, a quel punto è intervenuto il terzo complice, un cileno di 55 anni, per sottrargli il borsello che l’anziano aveva sotto al braccio. Ma niente, l’anziano non ha mollato la presa. In scena è entrata anche la donna cubana di 31 ani, che fino ad allora si era tenuta a distanza. In quel momento, visto l’anziano accerchiato dai quattro individui, sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma, assieme ai poliziotti del Commissariato Appio che li hanno bloccati e arrestati. Gli agenti avevano notato da prima quel gruppetto sospetto che si aggirava nella banca e non si erano allontanati.

Continua così come è avvenuto negli ultimi mesi, il servizio della Polizia di Stato mirato al contrasto dei reati predatori. «Gli agenti stavano transitando su via Tuscolana - fa sapere una nota della Questura - hanno notato tre uomini e una donna di origini sudamericane confabulare tra loro nei pressi di un istituto bancario ed entrare al suo interno. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento assunto dai quattro, hanno deciso di seguirli notando che avevano preso di mira l’anziano recatosi in banca a ritirare denaro contante e seguendolo all’esterno». L’arresto alla fine è stato convalidato per due malviventi, ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere; per gli altri due l’obbligo di dimora.

IL PRECEDENTE

Di fine luglio la truffa di via Conca d’Oro perpetrata da due malviventi riusciti a raggirare un’anziana che gli ha consegnato 2mila euro, il bancomat e la fede nuziale. I due truffatori, fra i quali un minorenne, furono arrestati dalla polizia fra Conca d’Oro e Prati Fiscali, al termine di un inseguimento per le strade di Montesacro. Ad agosto il Senato ha approvato il disegno di legge contro le truffe agli anziani che prevede pene più severe che andranno dai 2 ai 6 anni, rispetto a quella prevista per il reato di truffa che arrivava ad un massimo di tre. In Italia in media vengono truffati 70 anziani al giorno. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2022 le vittime di truffa over 65 sono state quasi 26 mila persone, in aumento rispetto all’anno precedente (24.338) e al 2019 (meno di 22 mila). La Regione con più truffe registrate ai danni degli over 65 è la Lombardia, con oltre 4.800 persone nel 2022, seguita dal Lazio con 3.850.