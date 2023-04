Ritorna la seconda edizione del Roma cura Roma per "ripulire" la nostra città

Riappropriarsi della città da parte di chi la vive ogni giorno. E’ questo il senso del coinvolgimento del Roma cura Roma, il richiamo a bustoni, guanti e ramazze per un ampio programma di interventi di retake, pulizia e cura delle strade, delle piazze e dei giardini della capitale. Cristiano Tancredi presidente dei volontari di Retake del Parco degli Acquedotti ne è convinto e grande sostenitore: «Dopo il lavoro fatto nei giorni di Pasqua e pasquetta, saremo in prima fila anche sabato prossimo con tutti i nostri volontari, dopo aver presidiato un parco di 240 ettari e aver raccolto 23 sacchi di spazzatura, siamo pronti a fare altrettanto e chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che volessero aiutarci».

La squadra del “tuscolano” si dedica al plogging quotidianamente nel parco e si occuperà di ripulire la zona della pista ciclabile che va da via circonvallazione Tuscolana fino a via Vignali. In quell’occasione nei pressi del Campo di calcio Gerini vicino via del Quadraro verrà inaugurata una mappa tattile utile a chi ha “problemi di vista”. Attraverso il portale romacura.roma.it si può aderire ad una delle iniziative già programmate, visibili sulla mappa scegliendo quella che si preferisce o quella più vicina a casa. Chiunque intenda dedicare qualche ora del suo tempo a rendere più pulita la strada sotto casa, il marciapiede e il suo quartiere con nuovi alberi o fiori nelle aiuole e nelle "tazze" o più accoglienti i giardini pubblici è il benvenuto. I gruppi o singoli cittadini che vorranno aderire ad eventi programmati potranno farlo fino a venerdì 14 aprile.