Concertone del Primo maggio, piano straordinario per la mobilità a Roma: dalle strade ai bus, ecco cosa cambia

Metropolitana attiva fino all'1,30 di notte (ma la stazione di San Giovanni potrebbe essere chiusa per motivi di sicurezza), stop al traffico privato in tutta l'area, bus e tram in servizio con l'abituale orario festivo, polizia locale in strada per limitare i disagi per il traffico. Roma si prepara al tradizionale Concertone del Primo maggio (in programma dalle 15 a mezzanotte di lunedì) con un piano straordinario per la mobilità e il trasporto pubblico, messo a punto dal Campidoglio in collaborazione con le forze dell'ordine.

In occasione dell'evento di piazza San Giovanni - organizzato dai sindacati confederali e presentato da Ambra Angiolini assieme a Fabrizio Biggio - sarà chiusa al traffico un'area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana). Per i mezzi privati resteranno transitabili le direttrici: Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme; Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia. All'occorrenza ci potrebbero essere anche altre deviazioni della circolazione nella zona interessata al concerto.

Il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C sarà prolungato sino all'1,30 di notte. Sospesi, quindi, i lavori serali sulla linea A. Da tener presente, però, che nel corso della manifestazione, per ragioni di sicurezza, in base all'affluenza, la stazione di San Giovanni potrebbe essere temporaneamente chiusa. Nel caso, si potranno utilizzare le fermate Re di Roma e Manzoni, sulla linea A, e quella di piazza Lodi per la metro C.

Piano straordinario anche per le linee del trasporto pubblico locale, gestite dall'Atac: dalle prime ore del mattino saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Al termine del concerto, entreranno in azione le squadre dell'Ama per la pulizia dell'area, operazione che si concluderà entro le 5 del 2 maggio. Saranno così deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC.