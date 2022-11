Ciampino aeroporto, attivisti per il clima invadono il terminal per bloccare jet privati

Il loro hashtag è Roma Climate strike. Sono attivisti che inscenano proteste e azioni per manifestare contro le politiche, scarse secondo loro, volte a combattere il cambiamento climatico. Stamattina sono entrati in azione all'aeroporto di Ciampino: hanno invaso il terminal per bloccare i jet privati. Erano una decina, appartengono al collettivo Lea Berta Càceres, mostravano cartelli con scritto: «Sanzioniamo il lusso», o ancora «Il vostro decollo è il nostro collasso». Sono gli stessi ragazzi che più volte hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare a Roma.

Attivati immediatamente i sistemi di sicurezza, gli attivisti sono stati subito bloccati dalle forze dell'ordine. Nessuna criticità per l'operatività dello scalo.

«Oggi occupiamo e sanzioniamo il terminal dei jet privati di Ciampino, luogo di ingiustizia sociale e climatica.

Il 35% dei voli di Ciampino su base settimanale sono jet privati con un impatto ecologico e acustico pesantissimo in tutto il quadrante sudest di Roma», si legge in un comunicato diffuso via social.