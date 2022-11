Ciampino, ancora occupato dagli attivisti climatici l'aeroporto (foto Luciano Sciurba)

Ciampino aeroporto, i circa 40 attivisti climatici, che questa mattina intorno alle 9.30, hanno inscenato una protesta allo scalo dei voli privati dell'Aviazione Generale, contro l'iquinamento ambientale e acustico dei voli dei jet privati, sono ancora all'interno dello scalo. Una decina erano riusciti ad arrivare fino alla pista aerea, con striscioni e fumogeni, sono stati poi fermati e allontanati dalla polizia di frontiera e dai carabinieri presenti nello scalo prontamente intervenuti. Sul posto ci sono ora anche un centinaio di agenti del reparto mobile della questura di Roma e di altri commissariati romani e dei Castelli. I manifestanti rischiano una denuncia dall'autorità giudiziaria per manifestazione non autorizzata e invasione arbitraria e illecita dello scalo privato, il traffico aereo non è stato interrotto. Foto Luciano Sciurba