Zerocalcare a Tiburtino Terzo: «Un modo per restituire qualcosa di tutto quello che mi è stato dato negli anni»

Zerocalcare, il noto fumettista della serie Netflix “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, domani sarà a Tiburtino Terzo al Circolo Arci Concetto Merchesi. Proprio lí ci sarà modo di affrontare varie tematiche inerenti il quartiere. L’evento nasce in collaborazione con Cesare Negrini, il presidente di V Zona, un’associazione giovanile che nasce nel 2019. «Ci occupiamo di varie attività, V Zona è un’associazione che si occupa di dare una mano a vari quartieri. Oltre a Tiburtino Terzo infatti siamo attivi a Casal Bruciato, Monti Tiburtini e Pietralata». V Zona è un’associazione viva che si rivolge a tutti e ai giovani in particolare per offrire ai ragazzi un posto "sicuro", ha inoltre messo a disposizione vari servizi nel corso degli anni. «Ci occupiamo di volontariato, assistenza, raccolte alimentari ma anche di attività culturali come ripetizioni e corsi gratuiti ad esempio. Siamo sempre andati avanti nonostante non avessimo neppure una sede fino ad ora». L’evento con Zerocalcare infatti nasce proprio per questo «finalmente abbiamo una sede tutta nostra e siamo molto contenti. Con Zerocalcare ci conosciamo da sempre, e lui è sempre rimasto lo stesso. Noi siamo una delle uniche realtà che lavora attivamente nel quartiere e anche lui continua ad essere attivo a livello territoriale e nelle assemblee nonostante i vari impegni».

Zerocalcare infatti presenzierà all’evento a titolo gratuito con entusiamo «secondo me le realtà che si organizzano dal basso sono la vera ricchezza del territorio.

Supportare e contribuire a far conoscere collettivi e associazioni che praticano la solidarietà e il mutualismo in questo quadrante di Roma è un modo per restituire qualcosa di tutto quello che mi è stato dato negli anni». Ebbene possiamo confermare che questo mondo non lo ha reso cattivo, anzi. All’evento sarà lanciato il video della campagna profounding e chi vorrà potrà contribuire alla campagna finanziaria online come preferirà. Nel video saranno illustrati i vari progetti che sono già concreti e aspettano solo di prendere piede. L’evento sarà redatto da Emiliano Rubbi, verrá poi presentato l’artbook della serie e alla fine ci sarà il firmacopie. Finito il dibattito ad intrattenere i partecipanti ci saranno i ragazzi del Borghetta Stile con una selezione musicale sempre a titolo gratuito.