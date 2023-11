Vetri delle auto spaccati, si teme azione seriale a San Lorenzo dopo l'ennesimo episodio

Ancora il quartiere San Lorenzo di Roma è stato colpito da atti vandalici e incivili. È successo stamattina precisamente su via Luceri, qualcuno ha spaccato il vetro di una 500 per rubare qualcosa all'interno. Il proprietario dell'autovettura ha avvertito le forze dell'ordine, i quali erano già stati avvertiti da altri residenti vittime del medesimo scenario.

Sembra che si tratti della stessa persona, che aveva già colpito un mese fa nella stessa zona.

In più, continuano le discariche tra le vie del quartiere. Una è stata indivuduata a via dei Ramini, l'altra su via dei Marsi era già stata denunciata tempo fa dalla pagina social resistsalorenzo e poi riportata dal Il Messaggero.

Via dei Ramini è il set di un ammasso di buste di plastica che fuori escono dai cassonetti. Questo è sicuramente un sintomo di un malfunzionamento della raccolta rallentata dagli stessi cittadini che non differenziano in modo corretto i rifiuti.

Sempre sulla stessa via ci sono scatolini giganti e materassi abbandonati. L'ambiente è come casa ci sono sempre delle regole che bisognerebbe rispettare.